Roma, esplode un appartamento: morta una donna

Una donna è morta in un appartamento di Roma, esploso questa mattina per una fuga di gas nella zona di Case Rosse, in via Civitacampomarano. Si tratta di una zona vicina a Tiburtina. L’appartamento era in un palazzo di tre piani, che ha subito gravi danni dall’esplosione. Per ora non sono stati segnalati altri feriti o vittime.

Sul posto sono arrivate le squadre dei vigili del fuoco, che sono intervenuti insieme ai soccorsi del 118, i quali però hanno dovuto constatare la morte della donna. Secondo quanto riportato la vittima sarebbe morta sul colpo dopo l’esplosione. Ancora non sono note le cause che hanno portato alla fuga di gas, è stato aperto un fascicolo per iniziare le indagini del caso. Occorrerà stabilire se si è trattato di una svista o di un problema tecnico all’interno del palazzo.