Sondaggi elettorali Toscana 2020: Italia Viva al 7%

Secondo gli ultimi sondaggi elettorali per le elezioni regionali in Toscana dei prossimi mesi, la coalizione di centrosinistra è in vantaggio con il candidato Eugenio Giani, ma dipenderà dalla formazione e composizione delle liste. Un centrosinistra diviso risulterebbe perdente. Buon risultato si preconfigura per Italia Viva di Matteo Renzi, che è data al 7% delle preferenze. Conferma per la Lega, dopo i risultati delle ultime elezioni politiche ed europee, che l’hanno vista avvicinarsi al Partito Democratico. Anche secondo gli ultimi sondaggi politici del 2020 la Lega rimane primo partito con oltre il 33 per cento dei consensi.

Coalizione Centrodestra elezioni Toscana 2020

Lega 27% Fratelli d’Italia 8% Forza Italia 6% TOTALE 41%

Coalizione Centrosinistra elezioni Toscana 2020

Partito Democratico 30% Italia Viva 7% Altri CSX 4% La Sinistra 4% TOTALE 45%

Candidato Movimento 5 Stelle elezioni Toscana 2020

Movimento 5 Stelle 10%

Dai dati che emergono dalla rilevazione di EMG, i due candidati sarebbero vicini, ma quello del centrodestra non è stato ancora deciso. Dunque l’istituto di sondaggi ha realizzato tre differenti ipotesi di possibili candidati del centrodestra.

Giovanni Donzelli 39,5% (Giani 48%) Antonfrancesco Vivarelli Colonna 40,5% Susanno Ceccardi 40%

Nella coalizione di centrosinistra occorrerà vedere quali saranno le possibili alleanze, non sono stati annunciate ancora le liste, c’è attesa per Più Europa ed Azione, con quest’ultima che potrebbe esordire nelle elezioni toscane, dopo aver appoggiato Bonaccini in Emilia-Romagna senza presentarsi come lista.