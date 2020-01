Spread Btp-Bund oggi 7 gennaio: rialzo a 164 punti base

Lo spread Btp-Bund di oggi 7 gennaio 2020 ha aperto in rialzo a 164,7 punti base, più alto rispetto alla chiusura di ieri, quando si era fermato a quota 162 punti base. Un aumento di spread che potrebbe essere dovuto anche alle crisi internazionali, con l’Italia che è in prima linea con gli altri paesi europei per la situazione in Libia e ci sono anche militari italiani in Iraq in missione. La situazione del Governo per ora è in stand-by, con questa settimana che vedrà affrontare molti temi, dalla prescrizione alla legge elettorale, che potrebbero far muovere i mercati, qualora iniziasse una crisi tra le forze di maggioranza.

Andamento delle Borse

Nella giornata di oggi 7 gennaio Piazza Affari ha aperto in maniera positiva, con il Ftse Mib che è in aumento dello 0,45%. Anche le altre Borse europee hanno aperto in rialzo, con Londra +0,2%, Francoforte +0,5% e Parigi +0,3%. Il rendimento dei titoli di stato italiani è costante all’1,32%, sempre più alto rispetto ai livelli di ottobre, quando era stabile sotto l’1%.

Ieri le Borse avevano chiuso in rosso, con Piazza Affari che ha perso lo 0,51% con il Ftse Mib. Anche le altre Borse europee hanno chiuso in negativo, con Londra -0,6%) Francoforte -0,7% e Parigi -0,5%.