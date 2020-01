Fermo, incendio in una casa: muore bambina di 7 anni

Una bambina di 7 anni è morta in un incendio a Servigliano, in provincia di Fermo, nelle Marche, a causa di un rogo che si è diffuso all’interno dell’abitazione della famiglia. Sarebbero salve la madre della vittima e la sorella più piccola, che è stata portata in salvo. La madre ha sentito l’odore del fumo e si è svegliata, portando in salvo la figlia più piccola fuori dall’abitazione, ma non è riuscita a rientrare in casa per prendere la bambina di 7 anni.

I vigili del fuoco sono giunti sul luogo dell’incendio ma non c’è stato nulla da fare per la bambina di 7 anni, che era già morta all’interno della casa, dove è rimasta intrappolata dalle fiamme. Secondo quanto riportato dalle autorità le fiamme sarebbero divampate in piena notte, intorno alle 2.50, ma non sono ancora state identificate le cause dell’accaduto. La famiglia è stata trasportata nell’ospedale di Fermo e sarebbe in buone condizioni, si tratta di una famiglia dell’est Europa che risiedeva da anni in Italia.