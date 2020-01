Francia, bambino trovato morto nel carrello di un aereo della Costa d’Avorio

Una tragedia a bordo di un aereo in arrivo dalla Costa d’Avorio e diretto a Parigi, con un bambino di 10 anni che è stato ritrovato morto all’interno del carrello di atterraggio del velivolo. Si tratta di un Boeing 777 (AF703) di Air France, partito ieri sera da Abidjan, capitale economica della Costa d’Avorio, il quale è arrivato questa mattina alle 5 a Parigi. La notizia è stata diffusa dalla compagnia aerea, che ha pubblicato un comunicato nel quale si spiegava che gli operatori di terra hanno trovato il corpo di un bambino di circa 10 anni all’interno del carrello di atterraggio.

La compagnia aerea ha espresso compassione per il dramma umano che è avvenuto a bordo del loro aereo, ma non ha dato informazioni ulteriori sul bambino trovato nel carrello di atterraggio. Dal lato ivoriano, si fa notare come ci sia stata una mancanza di sicurezza all’aeroporto di Abidjan, che ha consentito al ragazzo di entrare in pista e nascondersi dentro il Boeing 777.

Air France confirme que le corps sans vie d’un passager clandestin a été découvert dans le puits du train d’atterrissage de l’appareil effectuant le vol AF703 reliant Abidjan (ABJ) à Paris-Charles de Gaulle le 7 janvier 2020 1/2 — Air France FR (@AirFranceFR) January 8, 2020

Non si tratta del primo caso di tentativo di “traversata” clandestino all’interno di un aereo diretto in Europa. In passato altre persone hanno provato allo stesso modo di lasciare il continente africano a bordo del carrello di atterraggio. Le temperature che si raggiungono in alta quota, vicino i 10 mila metri, sono intorno ai 50 gradi sotto zero, questo perché le custodie dei carrelli non sono pressurizzate o riscaldate.