Iran, precipita aereo passeggeri ucraino: 180 morti

Un Boeing 737 dell’Ukraina Airlines è precipitato a Tehran poco dopo il decollo. Nessuno si sarebbe salvato e ci sarebbero 180 morti. Una fonte locali lo ha confermato all’agenzia Farsnews. A bordo erano in 180 se si contano i passeggeri con l’equipaggio. Nelle prossime ore dovrebbero essere diffusi maggiori dettagli sulle cause che hanno portato alla caduta dell’aereo.

Gli iraniani parlano di cause tecniche per questo incidente, che è avvenuto nelle stesse ore dell’attacco con missili a delle basi Nato degli Stati Uniti, in rappresaglia per l’uccisione del generale Qassem Soleimani.