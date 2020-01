Iran, terremoto vicino ad una centrale nucleare

Una forte scossa di terremoto ha colpito l’Iran, nella zona della centrale nucleare di Bushehr, con un’intensità di 4.5 di magnitudo. La notizia è stata resa nota dall’istituto di geofisica americano, che ha localizzato la scossa ad una profondità di 10 chilometri e distante circa 17 chilometri dalla città di Borazjan.

Non ci sarebbero notizie di vittime o feriti dopo questa scossa di terremoto. Non è chiaro se ci sono stati danni alla centrale nucleare, vista la vicinanza del sisma che ha colpito la zona. Le autorità iraniane non hanno ancora reso nota la situazione ufficiale nelle zone colpite. In questo momento l’attenzione mediatica va soprattutto agli attacchi iraniani della notte alle basi Usa in Iraq.