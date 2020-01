Libia, Al Serraj oggi sarà a Bruxelles

Previsto per oggi un incontro a Bruxelles tra il premier del Governo di Accordo Nazionale della Libia, Fayez al-Serraj, e i vertici dell’Unione Europea, nello specifico saranno presenti l’Alto rappresentante dell’Ue per gli Affari esteri, Josep Borrell, ed il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli. Si discuterà della situazione libica, dopo l’avanzata dell’esercito di Haftar a Sirte, poi in parte smentita con il controllo ripreso dagli uomini di Al Serraj, come comunicato nelle ultime ore.

“La situazione è pericolosa. Siamo in attesa del premier libico Al Serraj ed incontreremo a breve a Bruxelles od a Roma altri leader libici per analizzare la situazione”, queste le parole di Josep Borrell in mattinata. Nei giorni scorsi era prevista una missione europea in Libia, per mettere insieme tutti i ministri degli Esteri coinvolti sul territorio libico, con alla guida Luigi Di Maio, cosa che poi è saltata a seguito dell’inasprimento del conflitto. Attualmente il ministro degli Esteri italiano si trova ad Istanbul per discutere con il ministro degli Esteri turco.

Nelle prossime ore è previsto un incontro anche tra Erdogan e Putin, che stanno prendendo il controllo di tutte le crisi geopolitiche della zona, dalla Siria alla Libia, in seguito al ritiro delle truppe americane, che nel territorio libico erano a supporto di Al Serraj.