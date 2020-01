Libia, Haftar a Roma a colloquio con il premier Conte. In serata arriva Al Serraj

A sorpresa il leader dell’esercito libico Khalifa Haftar è arrivato a Roma per un colloquio a Palazzo Chigi con il premier italiano, Giuseppe Conte. Tema dei colloqui la situazione in Libia, dopo l’avanzate delle truffe del generale Haftar verso Sirte della giornata di ieri, con la situazione che è ancora confusa, visto che le ultime notizie che arrivano da fonti russe parlano di una ripresa della città da parte dell’esercito di Al Serraj. Inoltre a breve dovrebbero arrivare i militari turchi a Tripoli, dopo l’accordo tra Erdogan ed Al Serraj, motivo per il quale da una guerra a bassa intensità si è passati ad una guerriglia, con accordi con le milizie interne, tra le quali la Brigata 604, che difendeva Sirte e che avrebbe fatto passare Haftar nelle ultime ore.

Non è stato reso noto il contenuto del colloquio e Palazzo Chigi non ha pubblicato alcuna nota dopo l’incontro. Nelle ultime ore il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, è stato in Turchia, per parlare con il suo omologo turco, mentre c’è stato un vertice europeo per discutere della questione libica e su quella legata allo scontro Stati Uniti-Iran.

In serata arrivo di Al Serraj

Dopo essere stato ricevuto a Buxelles dall’Alto rappresentante Ue per gli Affari esteri, Josep Borrell, ed il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, il presidente del Governo di Accordo Nazionale della Libia, Al Serraj, incontrerà a Roma il premier Conte.