Roma, perde controllo del furgone e investe una famiglia: grave bambina

Un uomo ha perso il controllo del suo furgone in zona Casalotti, in via Vicoforte, andando ad investire una famiglia che stava passeggiando nella zona. Le persone investite sono tre, tra cui una donna incinta ed una bambina di quattro anni. L’uomo, 68 anni, guidava il suo Peugeot Boxer quando è andato fuori strada, nella zona dove stava procedendo a piedi una famiglia straniera. Sono state ferite una bambina di 4 anni, la nonna albanese, la madre moldava che è risultata poi essere incinta. Sono state trasportate in Codice Rosso all’ospedale Gemelli di Roma.

L’autista del mezzo è stato invece trasportato all’Aurelia Hospital, dove è stato sottoposto ai test dell’alcol e della droga. L’incidente è avvenuto all’ora di pranzo, intorno alle 13.30, con la polizia locale che è giunta in tempi brevi sul posto, insieme ai soccorsi, che hanno trasportato in ospedale i feriti. Non è ancora stata chiarita la dinamica dell’incidente.