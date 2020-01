Sondaggi politici oggi 8 gennaio Ixé: Lega sotto il 30%

Gli ultimi sondaggi politici di oggi 8 gennaio, realizzati dall’istituto Ixé per la trasmissione Cartabianca su Rai Tre, mostrano una Lega in calo che scende sotto la quota del 30% per la prima volta da alcuni mesi. Il centrodestra rimane avanti al centrosinistra, che ancora non ha deciso come si schiererà in coalizione alle prossime politiche, con una delle ipotesi che vedrebbe la convergenza tra PD e M5S, con l’incontro degli ultimi giorni tra Di Maio e Zingaretti a Palazzo Chigi.

Lega al 29,5%, Partito Democratico al 20%

Il partito di Salvini è sceso al 29,5% ad inizio 2020, nonostante altri istituti di sondaggi politici diano il centrodestra vicino al 50% negli ultimi giorni. Nel centrodestra sale Giorgia Meloni, a conferma del buon momento di Fratelli d’Italia, che arriva al 10,7% dei consensi. In rialzo anche Forza Italia, che si attesta al 7,3%, uno dei valori maggiori rispetto ad altre rilevazioni di sondaggi politici elettorali.

8 GEN 17 DIC DIFF Lega 29,5 29,9 -0,4 PD 20,0 20,2 -0,2 M5S 16,2 16,0 +0,2 Fratelli d’Italia 10,7 10,5 +0,2 Forza Italia 7,3 7,0 +0,3 Italia Viva 3,6 3,6 = La Sinistra 3,0 3,3 -0,3 Più Europa 2,3 2,5 -0,2 Azione 1,3 1,3 = Cambiamo! 1,0 1,0 = Altri 3,6 3,2 +0,4 Indecisi 35,5 37,0 -1,5

Il Partito Democratico perde due decimali rispetto al mese di dicembre e si ferma al 20%, mentre riprende qualcosa il Movimento 5 Stelle, che ora arriva al 16,2%, confermando però di essere vicino al 15%, come dicono la maggioranza dei sondaggi elettorali (EMG e Tecné). Nei partiti minori ci sono pochi spostamenti, con la maggioranza dei partiti che perde piccole percentuali, mentre altri forze politiche, come Italia Viva e Azione, rimangono stabili rispetto al mese scorso.

Giorgia Meloni sale nei gradimenti

Tra i vari leader sale il gradimento per Giorgia Meloni, che arriva al 33%, superando Matteo Salvini che è fermo al 32%. Giorgia Meloni è l’unica ad aumentare il suo gradimento insieme a Matteo Renzi, che però rimane in ultima posizione con il 13%, nonostante la percentuale di elettori che hanno riposto “molta fiducia” nell’ex premier siano sostanzialmente simili a quelli del segretario del PD, Nicola Zingaretti, con quest’ultimo al 26% di gradimento totale. Cala anche il premier Conte, con il gradimento più basso da quando è in carica, al 40%, rispetto ai massimi intorno al 55% dello scorso anno.