Iran, l’aereo caduto tornava indietro per un problema

Le autorità iraniane hanno segnalato che l’aereo Boeing 737 della compagnia ucraina Ukraine Airlines stava tornando indietro quando è precipitato al suolo. Segnalato un incendio da molti testimoni, ma l’aereo è scomparso da radar quando si trovava a 2.400 metri di altitudine, come hanno riferito le autorità dell’Iran. Non c’è più l’ipotesi di un guasto al motore, almeno finché non si analizzeranno i dati della scatola nera, che però non è chiaro ancora da chi verrà fatto, visto che l’Iran non vuole inviarla agli americani della Boeing. Probabile che si apra un’indagine interna, aperta anche a tecnici di altri paesi, in maniera tale da poter verificare l’attendibilità delle conclusioni.

La caduta dell’aereo ha provocato 176 vittime, tra cui la maggior parte di iraniani, ma anche di canadesi, afghani e britannici. Sono stati postati alcuni video online della caduta dell’aereo, nei quali si vede un oggetto con molte fiamme cadere a terra.

“L’aereo si stava dirigendo verso ovest, fuori dall’area dell’aeroporto, ma ha fatto rapidamente rotta verso est, dopo che si è verificato un problema, con i piloti che hanno fatto una manovra per tornare indietro”, questa la nota ufficiale iraniana.

Il premier ucraino Zelensky: “Fare chiarezza”

Il presidente dell’Ucraina, Zelensky, ha parlato in mattinata dell’aereo caduto a Teheran, chiedendo una rapida indagine per capire l’accaduto. Nei primi momenti l’ambasciata ucraina aveva parlato di guasto tecnico, ma questa nota ufficiale è stata poi cancellata nelle ore successive.

L’aereo era partito dall’aeroporto internazionale Imam Khomeini di Teheran alle 6:12 di ieri, per poi precipitare alle ore 6.14, poco dopo il decollo.