Sondaggi politici oggi 9 gennaio EMG: perde consenso la Lega

Secondo gli ultimi sondaggi politici di oggi 9 gennaio realizzati dall’istituto EMG per la trasmissione Agorà su Rai Tre, le forze politiche mostrano una certa stabilità dopo le festività natalizie. La Lega perde quasi un punto rispetto al mese precedente secondo EMG, mentre altri istituti di sondaggi politici avevano dato il centrodestra vicino al 50% dei consensi ad inizio 2020.

A pochi giorni dalle elezioni regionali in Emilia-Romagna, che hanno assunto dei ruoli nazionali e che potrebbero decidere le sorti del Governo, i partiti di maggioranza rimangono sostanzialmente stabili rispetto al mese precedente. Negli ultimi sondaggi elettorali sull’Emilia-Romagna viene dato un testa a testa tra il candidato del centrosinistra, Stefano Bonaccini, e quella del centrodestra, Lucia Borgonzoni.

Lega al 30,4%, sale il PD

Il partito di Matteo Salvini si attesta al 30,4%, in calo di otto punti decimali rispetto al 19 dicembre, mentre sale il Partito Democratico, di tre decimali finendo vicino al 20% dei consensi. Nuovo calo anche per il Movimento 5 Stelle, che si attesta al 15,9% perdendo uno 0,2%. Stabile il partito di Giorgia Meloni al 10,6% e guadagna Forza Italia che arriva al 7%.

9 GEN 19 DIC DIFF Lega 30,4 31,2 -0,8 PD 19,9 19,6 +0,3 M5S 15,9 16,1 -0,2 Fratelli d’Italia 10,6 10,6 = Italia Viva 4,5 5,0 -0,5 Forza Italia 7,0 6,7 +0,3 Più Europa 1,9 1,9 = Azione 2,8 2,3 +0,5 La Sinistra 2,0 2,0 = Europa Verde 1,6 1,6 = Cambiamo! 1,0 1,0 = Altri 2,4 2,0 +0,4 Indecisi 40,6 40,5 +0,1

Nei partiti minori Italia Viva perde mezzo punto percentuale, che è recuperato da Azione di Calenda, unica forza politica sotto il 5% a salire nei sondaggi politici. Con la nuova legge elettorale, voluta da PD e M5S, con soglia al 5%, anche Italia Viva rimarrebbe fuori dal Parlamento con questi numeri.

Italiani favorevoli all’esercito comune

Secondo quanto rilevato da EMG la maggioranza degli italiani sarebbe favorevole ad un esercito comune europeo, per il 50% ci sarebbe un giudizio positivo, con la maggioranza degli elettori del PD (60%) a favore, mentre quelli del Movimento 5 Stelle sono quelli meno convinti, con il 36% di giudizi negativi. Alta anche la percentuale di elettori che non rispondono, con il 23% che non prende posizione, in maggior parte elettori della Lega, che comunque rimangono favorevoli per il 51% del loro bacino elettorale.

Italia non all’altezza in Libia

Secondo gli elettori sondati da EMG il Governo italiano non avrebbe avuto un ruolo di primo piano in Libia. Per il 50% di cittadini italiani le politiche in Libia dell’Italia non sono sufficienti, con il 45% che preferisce non rispondere e solo il 5% ritiene che siano adeguate.