Spread Btp-Bund oggi 9 gennaio 2020: apertura stabile

Oggi 9 gennaio lo spread Btp-Bund sul differenziale dei titoli di Stato italiani e tedeschi ha aperto stabile a 162,3 punti base, rispetto alla chiusura di ieri a 162 punti base. Il rendimento dei titoli di Stato è risultato in aumento rispetto alla giornata di ieri, superando quota 1,40% ed attestandosi all’1,41%. Nonostante lo spread rimanga stabile, anche per motivi legati all’economia tedesca ed ai loro titoli, il tasso sui rendimenti dei titoli di Stato raggiunge i suoi massimi, ai livelli dei titoli della Grecia, che è a quota 1,39%. In questo momento paghiamo come Italia più interessi sul debito della Grecia, una situazione dovuta anche al miglioramento delle condizioni economiche del sistema greco, ma c’è stato un netto peggioramento degli interessi italiani dal mese di novembre, quando il tasso era sotto l’1%.

Andamento delle Borse

Le Borse nella giornata di ieri 8 gennaio hanno chiuso in rialzo, specialmente Piazza Affari, che aveva aperto in calo a -0,73% ed ha concluso la giornata con il +0,46% a 23.832 punti. Ieri lo spread aveva aperto in rialzo a quota 166 punti base, per poi chiudere a 162 punti base. Positive anche le altre Borse europee con Parigi +0,31% a 6.031 punti, Francoforte +0,71% a 13.320 punti, Londra +0,01% a 7.574 punti. Questo andamento positivo è spiegabile con il discorso alla nazione di Trump, che ha escluso altri attacchi all’Iran, ponendo solamente la questione di ulteriori sanzioni economiche, facendo così diminuire la probabilità di un conflitto armato. Dopo gli attacchi iraniani si era alzato il prezzo dell’oro, considerato bene rifugio e del petrolio, per la paura di un’escalation militare.