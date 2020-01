Eclissi di Luna, quando e dove vederla

Nella giornata di oggi ci sarà un’eclissi di Luna in penombra che sarà visibile anche dal territorio italiano, come previsto dai calcoli degli esperti. Avrà luogo dalle ore 18 italiane, fino alle ore 22.12, ma il momento di massima visibilità di avrà intorno alle ore 20.10, nelle zone con meno nuvole e precipitazioni metereologiche. Si tratta di un eclissi di penombra e non sarà dunque come quelle totali, che risultano essere molto più evidenti dalla semplice osservazione.

Servirà un occhio esperto per notare la diminuzione di luminosità che avrà la Luna tra le 18.07 e le 22.12 di oggi venerdì 10 gennaio. La Luna al momento si trova nel punto più vicino alla Terra, nel perigeo, che toccherà il 13 gennaio, e questo faciliterà l’osservazione del fenomeno durante la sua orbita. Secondo gli astronomi il suo diametro standard apparirà del 2,6% più grande, proprio in virtù della vicinanza (371mila chilometri). Il luogo migliore per osservare l’eclissi è stato individuato in India settentrionale, dove l’abbassamento di luminosità sarà più visibile.

Le eclissi del 2020

Il prossimo 5 giugno 2020 ci sarà una nuova eclissi di Luna, sempre in penombra, mentre il 10 giugno 2020 ci sarà quella di Sole, che sarà visibile dalla zona dell’Italia centro-settentrionale. L’eclissi totale di Sole è prevista per il 14 dicembre, ma si potrà osservare solamente dal Sud America.