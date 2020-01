Regno Unito, Meghan torna in Canada. Harry tratta con i reali

Continua l’operazione “divorzio” dalla famiglia reale di Harry e Meghan, con la duchessa che è già tornata in Canada da Archie, mentre il principe Harry è rimasto in Gran Bretagna per discutere con la famiglia reale sulla formalizzazione della separazione. Come ha fatto sapere la BBC Meghan Markle ha già fatto ritorno a Toronto, dove aveva lasciato il piccolo Archie. La decisione della coppia era stata annunciato ieri, con la volontà di rendersi indipendenti finanziariamente dalla famiglia reale e di rinunciare allo status di “reali”.

Harry ora dovrà negoziare un nuovo accordo con la famiglia reale, con il principe Carlo che ha minacciato di “tagliare i fondi”, si tratta della quota di appannaggio reale: milioni di sterline ogni anno che vanno alla coppia. La regina Elisabetta ha auspicato il dialogo, segno che ancora non è ufficiale la decisione di “divorzio” tra la coppia ed i reali.