Savona, cade intonaco in galleria A6: chiusa autostrada

È stata chiusa l’autostrada A6 nel tratto che comprende la galleria “Ricchini”, dove è caduto un pezzo di intonaco nella zona del quartiere Quiliano, in provincia di Savona. Si tratta di un nuovo caso dopo quello accaduto nell’A26, che aveva provocato scalpore a livello mediatico. Sempre sull’A6 a novembre è crollato un pezzo di viadotto a causa di una frana. Non è stato ancora comunicato quanto verrà ripristinato il servizio sulla tratta, che ora dovrebbe ricevere la manutenzione del caso per rimettere in sicurezza quella parte di galleria.

Nella giornata di ieri la ministra dell’Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, aveva invitato la compagnia Atlantia, che controlla Autostrade, a procedere con un abbassamento dei pedaggi, per non andare incontro ad una revoca delle concessioni.