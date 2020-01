Strage di Bologna, ergastolo per il Nar Cavallini

Condannato all’ergastolo l’ex Nar Gilberto Cavallini, durante il processo per la Strage di Bologna del 2 agosto 1980. Si tratta di una sentenza che arriva dopo 40 anni, dalla Corte di Assise di Bologna, che si è riunita per oltre 6 ore per stilare una condanna. La Strage di Bologna fece in totale 85 vittime e centinaia di feriti, uno degli eventi storici dell’Italia più discussi negli ultimi decenni, avvenuto durante gli “anni di piombo” che hanno contribuito a creare il terrore negli anni Ottanta.

Familiari: “Sentenza rende giustizia”

Soddisfazione dai familiari delle vittime della Strage: “Non potrà cancellare le 85 vittime, ma questa sentenza rende giustizia a chi è morto quel giorno ed anche ai familiari che negli anni hanno proseguito con i processi”, queste le parole di una dei parenti delle vittime di quell’attentato terroristico.

I legali di Cavallini avevano sostenuto che dopo 40 anni era impossibile condannare una persona, mentre la vicepresidente della Corte di Assise, Anna Pizzirana, ha spiegato come anche i colpevoli della Shoah sono stati condannati 70 anni dopo e per questo non c’è nulla di inumano. “La sentenza è corretta, abbiamo analizzato le carte”, questa la posizione della vicepresidente. Secondo l’associazione a difesa dei familiari delle vittime un grande contributo è arrivato dalla digitalizzazione degli atti giudiziari.