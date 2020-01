Libia, oggi incontro Conte-Serraj. Ue: “Embargo armi”

Oggi ci sarà l’incontro tra il premier italiano Giuseppe Conte ed il leader libico del Governo di Accordo Nazionale, Al Serraj, dopo le polemiche dei giorni scorsi per l’annullamento del precedente vertice. Palazzo Chigi aveva organizzato due incontro la scorsa settimana, con Haftar ed Al Serraj, ma quest’ultimo, una volta venuto a conoscenza della presenza del generale libico, ha annullato il suo incontro, generando le critiche da parte delle opposizioni, per la “figuraccia” diplomatica fatta dal Governo italiano.

Ue: “Embargo armi e missione Sophia”

Nella giornata di ieri c’è stato il vertice dei ministri degli Esteri a Bruxelles, con l’Alto rappresentante Ue per gli Affari esteri, Josep Borrell, che ha invitato a perseguire il “cessate il fuoco” in maniera diplomatica e politica. Si riattiverà la missione navale Sophia, quella messa da parte da Salvini durante il suo mandato come ministro degli Interni, che si occupava anche del soccorso in mare, ma che dovrebbe dare supporto alla sicurezza nel Mediterranei.

Borrell ha fatto richiesta per una missione militare navale più ampia di Sophia, da realizzare con l’appoggio dei paesi membri: entro il 20 gennaio dovranno arrivare le proposte da parte dei ministri, in una missione che preveda anche l’embargo delle armi. Inoltre si parla anche della presenza in Libia di personale europeo ed addestratori.