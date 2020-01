Oman, morto il sultano Qabus: era il più longevo del mondo arabo

È morto il sultano Qabus bin Said al Said, dell’Oman ed il più longevo del mondo arabo: era sul trono da 50 anni, nonostante avesse solamente 79 anni. L’Oman è uno stato ricco di petrolio, dal 1970 guidato da Qabus, il quale è arrivato al trono con un colpo di Stato, senza generare vittime ed è riuscito a mantenere il potere per 50 anni. Il suo sultanato è considerato uno dei più illuminati del Medio Oriente negli ultimi 40 anni. Il suo ruolo di mediazione pacifica ha garantito prosperità allo Stato, riuscendo ad essere decisivo anche in alcune mediazione, senza entrare in guerra.

Chi è il sultano Qabus

Nato nel 1940, ha preso il trono che era del padre e governato per 50 anni. Amante dei fiori e dei cavalli, ha costruito l’università che porta il suo nome, specializzata in materie scientifiche, oltre ad aver realizzato la moderna moschea di Muscat, aperta anche ai turisti. Nel 1996 si era reso protagonista dell’acquisto di una Ferrari “su misura” realizzata dalla scuderia italiana con alcuni “optional” particolari, come la carrozzeria anti-missile, i vetri anti-proiettili ed il cruscotto con diamanti.