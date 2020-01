Conte incontro Serraj: “Fermare il conflitto”

Il premier Conte ha incontrato il presidente Al Serraj, dopo il tavolo annullato nei giorni scorsi, che aveva fatto discutere le opposizioni, per la figura diplomatica non di livello dell’Italia in quell’occasione. I due leader si sono incontrati a Palazzo Chigi per discutere della questione libica, con l’avanzata di Haftar che preoccupa il Governo di Accordo Nazionale (Gna) presieduto da Al Serraj, per questo si è chiesto l’aiuto della Turchia, con l’invio di truppe di Ankara nei giorni scorsi.

“Bisogna fermare il conflitto e le influenze esterne”, ha detto il premier Conte, facendo riferimento alle tante milizie che “governano” il territorio, con alcune di esse che danno supporto anche al Gna di Tripoli. Il presidente del Consiglio ha ribadito la posizione europea: “La soluzione politica è l’unica possibile”, come aveva detto anche l’Alto rappresentante Ue per gli Affari esteri, Josep Borrell. “Stiamo lavorando ad una soluzione lineare con il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio”, ha detto Conte, spiegando come anche ad Haftar ha fatto presente la stessa cosa.