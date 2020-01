Francia, Macron sospende la riforma delle pensioni dopo gli scontri a Parigi

Nella giornata di ieri sono proseguiti gli scontri per la riforma delle pensioni, la 38esima di seguito, dall’annuncio del presidente francese della volontà di riformare il sistema pensionistico. Nella città di Parigi ci sono stati violenti scontri, con cassonetti dati alle fiamme e lancio di oggetti verso le forze dell’ordine. Il governo francese ha annunciato il passo indietro sulla riforma delle pensioni, per cercare di trovare un “compromesso” che faccia finire le proteste. Il compromesso sarebbe riguardo l’età di equilibrio a 64 anni, che aveva fatto discutere in Francia. Si tratta del limite oltre il quale si può richiedere la pensione a tasso pieno, senza penalizzazioni.

L’offerta del premier Philippe

Durante gli scontri il premier Edouard Philippe ha avuto dei colloqui con i sindacati, per cercare di trovare un compromesso e mettere fine alle proteste che vanno avanti da oltre un mese. Il premier francese ha affermato l’intenzione del governo di sostituire tutti e 42 i sistemi pensionistici diversi con uno unico, ma ha aperto ad un compromesso sulla nuova riforma, che potrà subire delle variazioni. Il prossimo 24 gennaio ci dovrebbe essere l’approvazione della riforma, ma potrebbero arrivare delle modifiche, alle quali ha aperto anche Macron.

Macron: “Il compromesso sia costruttivo”

Il presidente francese ha aperto ad un compromesso con i sindacati, per quanto riguarda l’età di equilibrio a 64 anni. Si ipotizza un ritiro di questo limite, anche se al momento non è chiaro con cosa verrà sostituito, vista la necessità di avere un valore limite per definire quando si potrà accedere alla pensione “piena”.