Libia, Haftar accoglie le richieste di Putin per il cessate il fuoco

Il generale Khalifa Haftar ha annunciato il cessate il fuoco in Libia, dopo aver avanzato negli ultimi giorni arrivando a conquistare la città di Sirte, che ha un ruolo chiave nella zona libica, vista la vicinanza con Misurata, sede delle milizie che supportano Tripoli ed il Governo di Accordo Nazionale di Al Serraj. Questo accordo era stato firmato da Putin ed Erdogan nei giorni scorsi, quando i due leader si erano incontrati per parlare anche della questione libica. Erdogan supporta Al Serraj, mentre il presidente russo è alle spalle del generale Haftar. Proprio Putin aveva fatto pressioni su Haftar nelle ultime ore per convincerlo al cessate il fuoco.

Le milizie legate al generale Haftar hanno pubblicato un duro comunicato: “La nostra reazione sarà severa se il cessate il fuoco sarà violato sul campo di battaglia”, con riferimento alla possibilità per Al Serraj di organizzarsi con le truppe turche in arrivo da inizio 2020. Il premier Conte nell’incontro avuto con Al Serraj aveva chiesto di fermare il conflitto ed approfondire il dialogo politico, per una soluzione diplomatica tra le due parti.