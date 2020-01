Malta, Robert Abela è il nuovo premier

Dopo le dimissioni del presidente Josep Muscat a capo del Governo maltese ci sarà Robert Abela, 42 anni, eletto dal partito laburista, per diventare così di fatto primo ministro. Non sono previste le elezioni, ma si tratta di una soluzione interna al partito laburista, che ha fatto votare i suoi iscritti, complessivamente 17.500, per trovare il sostituto di Muscat, dimissionario dopo le vicende legate all’omicidio della giornalista Daphne Caruana Galizia. Robert Abela ha promesso di continuare con le ricette economiche che erano state portate avanti dal premier Muscat. Il suo sfidante era il vicepresidente uscente, Chris Fearne, 52 anni, che non è riuscito a convincere gli iscritti al partito laburista.

Robert Abela era entrato in Parlamento solo nel 2017, quando il premier Josep Muscat aveva vinto le elezioni con larga maggioranza. Ora Abela sarà in carica fino alla fine del mandato in scadenza nel 2022.