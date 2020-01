Pensioni Quota 102, cos’è e cosa prevede il dopo Quota 100

Arrivano le prime proposte per il superamento di Quota 100, che a sua volta “superava” la Legge Fornero, in un sistema pensionistico che ancora non ha trovato la sua stabilità, a fronte di riforme incomplete e che non hanno soddisfatto i cittadini. Da una parte Quota 100 andava incontro alle richieste di una pensione più accessibile della riforma pensioni della Fornero, ma dall’altra ha creato un problema nei conti pubblici, come documentato anche dal Sole 24 Ore nei mesi scorsi, con un costo che si andrà ad aumentare nei prossimi anni per l’effetto “trascinamento” che avrà il trienno di “sperimentazione”. Per questo nei mesi scorsi c’è stata polemica anche all’interno della maggioranza, con Italia Viva a proporre l’abolizione e la destinazione dei 10 miliardi di euro in altri settori della Pubblica Amministrazione o direttamente in investimenti. La conferma della cancellazione di Quota 100 dal 2021 è arrivata da molti esponenti della maggioranza, dal ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, al sottosegretario Pierpaolo Baretta, in una dichiarazione dei giorni scorsi.

Quota 102: cos’è e come funziona

La nuova proposta è la riforma pensioni Quota 102, un nome simile a Quota 100 che dovrebbe evitare la creazione di “esodati” dal triennio di sperimentazione, cioè chi rimane fuori dal 2022 e si vede tornare alla riforma Fornero. Evitare lo scalone tra il 2021 e 2022, stimato in 5 anni, è uno degli obiettivi dell’attuale maggioranza.

Allo studio ci sarebbe un sistema di pensione anticipata a 64 anni, cioè due anni in più di Quota 100. I contributi richiesti resterebbero 38 anni, con la possibilità di abbassarli di un anno a 37 anni, questa ipotesi è ancora al vaglio di chi si sta occupando della riforma. Il costo stimato è di 2,5 miliardi fino al 2028: significa oltre 40 miliardi in meno di Quota 100, che ne costava 45 miliardi fino al 2028, come spiegato nell’articolo citato in precedenza.

Calcolo contributivo: penalizzazioni fino al 15%

Come accade per Opzione Donna, nella nuova Quota 102 ci sarà il ricalcolo della pensione con il sistema contributivo, questo vuol dire andare incontro a notevoli penalizzazioni per chi esce in maniera anticipata dal mondo del lavoro. In questa maniera si cerca di rendere sostenibile dal punto di vista finanziario la riforma Quota 102, per renderla strutturale e sostituire denitivamente la riforma Fornero, che attualmente è ancora il sistema con cui si va in pensione, con l’eccezione della “finestra” di Quota 100.

Incontro con le parti sociali

Quello di Quota 102 non è l’unica opzione sul tavolo, con il Governo che incontrerà le parti sociali, con il ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo, che si occuperà di negoziare un accordo con i sindacati, per evitare proteste come sta avvenendo in Francia in queste ore.