Regno Unito, la regina Elisabetta convoca un “vertice” domani per Harry e Meghan

Non sembra finire la questione divenuta pubblica del “divorzio” di Harry e Meghan dalla famiglia reale, come annunciato dalla coppia nei giorni scorsi. La regina Elisabetta ha convocato un “vertice” per la giornata di domani alla presenza del principe Carlo e di William ed Harry. Il vertice avverrà nella tenuta di Sandringham, con Meghan che potrebbe partecipare in videoconferenza.

Meghan già in Canada

La duchessa del Sussex è già in Canada, dove era tornata nei giorni scorsi, dopo aver lasciato Archie in territorio canadese ed aver dato la notizia del “divorzio”. Harry è rimasto invece nel Regno Unito, dove dovrà cercare di trovare una soluzione con la famiglia reale. Nella giornata di ieri anche i suoi cani, il beagle Guy ed un labrador, l’hanno raggiunta in Canada. Inoltre nelle ultime ore ha firmato un accordo con la Disney per dare la sua voce fuori dal campo, con i soldi che andranno in beneficienza.