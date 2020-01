Germania, due soldati Usa trovati morti in base aerea

Due soldati americani sono stati ritrovati morti in una base aerea in Germania. Sono stati ritrovati morti nella giornata di giovedì, ma non sono ancora note le cause del loro decesso. Si tratta della base aerea che si trova a Spangdahlem, in territorio tedesco. Secono le autorità locali il ritrovamento dei corpi è avvenuto all’alba di giovedì, con entrambi dell’età di 20 anni.

I due ragazzi dormivano in caserma, dove sono stati soccorsi quando erano già in stato di decesso, come hanno riferito fonti della base aerea. La Casa Bianca non ha ancora pubblicato nessuna nota per spiegare l’accaduto, attese delle dichiarazioni del Pentagono ed anche dal presidente Trump, per fare chiarezza sull’accaduto.