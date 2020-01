Libia, incontro a Mosca tra Haftar e Serraj: Putin cerca l’accordo

Oggi ci sarà un incontro a Mosca tra il generale libico Khalifa Haftar ed il presidente del Governo di Accordo Nazionale (Gna), Al Serraj. I due incontreranno il presidente Vladimir Putin, che tenterà di far firmare una tregua ai due, per formalizzare il cessate il fuoco iniziato nei giorni scorsi. La notizia è uscita dal gruppo di contatto russo in Libia, Lev Dengov, che è stato riportato dall’agenzia internazionale Interfax.

Secondo il presidente del Consiglio di Stato, Khaled al-Mechri, intervenuto sulla tv pubblica della Libia, questo accordo sarà il primo passo per un accordo politico. La via diplomatica era stata rilanciata anche dall’Unione Europea, che nei giorni scorsi ha riunito a Bruxelles i ministri degli Esteri, con l’Alto rappresentante Ue per gli Affari Esteri, Josep Borrell, che ha indicato la soluzione politica come quella voluta dall’Europa.

Conte in Turchia

Il premier Conte sarà ad Ankara per incontrare il presidente turco Erdogan, con il tema libico che sarà centrale, fanno sapere fonti di Palazzo Chigi. “La Turchia è un partner fondamentale nella regione”, questa la posizione della presidenza del Consiglio alla vigilia dell’incontro.