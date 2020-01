Spread Btp-Bund oggi 13 gennaio: in forte aumento

Lo spread Btp-Bund di oggi 13 gennaio 2020 ha aperto in aumento rispetto alla giornata di venerdì, con 157 punti base. Un aumento notevole rispetto ai 152 punti di media della scorsa settimana. Le difficoltà attese per l’inizio del 2020, con i molti dossier aperti del Governo, non si sono concretizzate. L’esecutivo ha smarcato la vicenda della riforma della Giustizia, per la quale si attendeva un vertice ad inizio anno, ha trovato l’accordo sulla legge elettorale alla tedesca ed ora si appresta ad affrontare le elezioni regionali in Emilia-Romagna, dove il centrosinistra è dato in leggero vantaggio dai sondaggi politici riguardo le elezioni regionali.

Le incertezze legate alle elezioni regionali in Emilia-Romagna, dove il centrodestra si è avvicinato dal mese di dicembre, potrebbero avere un ruolo nell’andamento dei mercati. Il Partito Democratico ha annunciato una rivoluzione dopo le elezioni, anche questo fonte di incertezza.

Andamento delle Borse

Nella giornata di venerdì lo spread Btp-Bund era calato da un’apertura di 154 punti base ad una di 152 punti base. Le borse sono tranquille, anche in Asia, con la moneta locale che si è rafforzata.