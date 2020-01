A14, viadotto Cerrano: il gip dispone la chiusura per lo spostamento di 7 cm

Il gip di Avellino, Fabrizio Ciccone, ha disposto la chiusura del viadotto Cerrano sull’A14 (per i mezzi pesanti) a causa di uno spostamento delle pile di 7 centimetri. La società Autostrade fa sapere che si tratta di uno spostamento dovuto al suolo e non alle pile, come ipotizzato dal giudice. “In corrispondenza delle pile si sono verificati degli spostamenti di sette centimetri”, queste le parole del giudice, con le quali ha chiuso per i mezzi pesanti per ora il viadotto, in attesa di ulteriori elementi. Dopo gli ultimi avvenimenti, come la caduta del ponte Morandi, ora la magistratura è più rigida nei controlli di eventuali discostamenti per i ponti e viadotti. Inoltre Autostrade è finita nel caos per il caso legato alle concessioni, sul quale ancora si sta discutendo all’interno del Governo, con la richiesta di abbassamento dei pedaggi arrivata nei giorni scorsi.

I tir non potranno più circolare sul viadotto, questo causerà dei problemi al trasporto logistico locale, in attesa di una decisione definitiva da parte della Procura. La società che ha in gestione la manutenzione fa sapere che si tratta di spostamenti dovuti al terreno.

Il giudice ha segnalato un documento del ministero dei Trasporti inviato alla società Autostrade per l’Italia, dove si sottolineava “la presenza di un fenomeno di gravitazione che interessa i pendii dove è installato il viadotto”. Secondo il ministero occorreva monitorare la resistenza delle pile a questo fenomeno di gravitazione. Per ora la circolazione è vietata ai veicoli con peso maggiore di 3,5 tonnellate “fino a quando non sarà dimostrata l’ottemperanza al raggiungimento dei livelli standard”.