Gregoretti, la maggioranza lascia la riunione per protesta

C’è stato del caos nella riunione in Giunta per le immunità, dove i senatori della maggioranza hanno lasciato i lavori dopo il voto negativo alla richiesta del M5S di ulteriori documenti sulla salute dei migranti che rimasero sulla nave per quattro giorni la scorsa estate. È stato decisivo per respingere la richiesta il voto di Maurizio Gasparri, il presidente della Giunta, che ha votato con le opposizioni per negare la richiesta.

Sono dieci i senatori di PD, M5S, Leu e Gruppo Misto che hanno abbandonato i lavori in Giunta, con la possibilità di convocare il presidente di Giunta per rinviare il voto a dopo il 26 gennaio, che coincide con le Regionali in Emilia-Romagna. Il voto per ora è previsto per il 20 gennaio, a pochi giorni dalle elezioni regionale e secondo alcuni esponenti della maggioranza, questo potrebbe andare a favore di Matteo Salvini.

La richiesta era arrivata dal senatore del Movimento 5 Stelle, Matteo Crucioli, ma il voto finale è stato 10 a 10, dunque respinta. Il caos lo ha generato la decisione di Maurizio Gasparri di votare con le opposizioni, facendo mancare la maggioranza.