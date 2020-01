Napoli, grave scontro fra treni della metropolitana

Questa mattina è stato segnalato un grave scontro tra tre treni all’interno della metropolitana di Napoli. Si tratta di un incidente che ha colpito la linea 1 della metropolitana della città partenopea. Due treni si sarebbero scontrati nella zona della stazione di Piscinola: uno dei due stava uscendo dal deposito, mentre l’altro era in servizio verso Chiaiano, con passeggeri a bordo.

Ancora non è stato riferita la presenza di feriti tra i passeggeri che erano all’interno del treno in servizio, con i soccorsi che sono sopraggiunti nel luogo dell’incidente. Sul posto sono arrivati diversi mezzi del 118, dopo la segnalazione dell’incidente. Due persone sarebbero ferite in modo grave e sono state trasportate in Codice Rosso in ospedale. Si tratterebbe del macchinista e di un passeggero che era all’interno del treno in servizio.

Circolazione sospesa

La circolazione è stata sospesa tra le stazione di Piscinola e Colli Aminei questa mattina dopo l’incidente. Successivamente è stata interrotta tutta la tratta, con i treni che non sono più di passaggio, con conseguenti disagi per i viaggiatori. Interessata anche la zona di Frullone, con il terzo convoglio che ha tamponato gli altri due che si erano scontrati in precedenza. Il terzo treno era anch’esso in servizio con passeggeri a bordo.

L’Azienda Napoletana Mobilità ha reso noto che ci potrebbero essere dei “lievi feriti” tra i passeggeri, con la situazione che ora è monitorata dai soccorsi.