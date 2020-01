Approvata la riforma del voto per i 18enni al Senato

I diciottenni potranno votare per le elezioni del Senato, questo prevede la riforma votata oggi dal ddl presentato in Consiglio dei Ministri. Abbassato il limite per l’elezione in Senato, portato a 25 anni, mentre prima era a quota 50 anni. Si tratta del primo passo della riforma elettorale che questa maggioranza ha dichiarato di voler portare avanti, con la legge elettorale proporzionale “Germanicum” già presentata come disegno di legge.

Il ritorno del proporzionale

Se dovesse passare la riforma della legge elettorale, si tornerebbe al proporzionale puro, con una soglia al 5% per i partiti ed un diritto di tribuna per i partiti minori. In proporzione i partiti più “locali” potranno ottenere un numero di seggi maggiore rispetto al sistema attuale, avendo a disposizione 5 seggi su 400.