Bibbiano, ridotte le misure cautelari per il sindaco. 26 indagati

L’indagine sullo scandalo degli affidi a Bibbiano va avanti, con 26 persone, compreso il sindaco Andrea Carletti, che sono indagate per diversi reati nel sistema di illeciti che si era creato per “togliere” i bambini dai loro genitori. L’inchiesta ha fatto molto scalpore mediatico, per il diretto coinvolgimento del sindaco, in quota PD, nello scandalo, seppur sia coinvolto solo per abuso di ufficio e falso ideologico, per aver dato in concessione dei locali ad uno dei personaggi chiave dell’inchiesta, poi usati dall’associazione che si occupava degli affidi illeciti.

Misure cautelari ridotte

Il gip ha ritenuto infondate le motivazioni che hanno portato a chiedere gli arresti domiciliari per il sindaco Andrea Carletti, ritenendo eccessivo anche l’obbligo di dimora. Rimane però indagato nello scandalo, nel processo che dovrà iniziare nei prossimi mesi.

26 persone indagate

In totale sono state indagate 26 persone, con una persona che potrebbe procedere con il patteggiamento, mentre per le altre tra 20 giorni potrebbe arrivare la richiesta di rinvio a giudizio. Il procurato aggiunto, Marco Mescolini, ha affermato che le accuse ed il quadro accusatorio “è confermato ed ampliato”, segnale che le prove raccolte negli ultimi mesi hanno confermato l’esistenza di un sistema illecito per gli affidi.

“Niente regali dai genitori biologici”

Secondo quanto emerso dalle chat e dagli interrogatori, ai genitori biologici non veniva concesso di effettuare regali e nel caso venivano sequestrati dall’associazione, per evitare che potessero arrivare ai bambini. “Una psicoterapeuta si travestì da lupo cattivo”, questo si legge nei documenti della Procura, che segnalano come l’operatrice Nadia Bolognini si travestì da lupo cattivo durante le sedute con i bambini.