Gualtieri: “Dati positivi sul 2019, crescita a 0,2%”

Il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, ha spiegato i nuovi dati sul 2019, con delle stime più positive rispetto a quelle che erano state emesse nei mesi scorsi. Si parla di uno 0,2% di crescita sull’anno precedente, mentre molti istituti avevano previsto uno 0% di crescita su base annua. Questo vuol dire che ci saranno più margini di manovra anche nella prossima nota di aggiornamento al Def, attesa per il mese di aprile.

“Possiamo fare molto per cittadini ed imprese, andando ad alleggerire il carico fiscale in maniera ulteriori rispetto a quanto è stato già fatto”, ha detto il ministro. Secondo quanto riportato da Gualtieri, con uno 0,2% nel 2019 è possibile alzare anche le stime sul 2020, che in manovra di Bilancio 2020 erano state messe in maniera prudenziale allo 0,6%.

Ripartire con “Industria 4.0” e la riforma del cuneo fiscale sembrano essere le misure che il ministro dell’Economia vuole potenziare nei prossimi mesi.