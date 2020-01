Usa 2020, ultimo dibattito dei democratici

Si è tenuto l’ultimo dibattito dei democratici, il settimo dall’inizio della campagna elettorale per le prossime elezioni presidenziali della Casa Bianca. Il primo voto delle primarie si terrà in Iowa il prossimo 3 febbraio, con alcuni scontri interni che sono nati all’interno dei democratici, specialmente tra Elizabeth Warren e Bernie Sanders, i quali hanno avuto una polemica pubblica portata avanti negli ultimi giorni. Sanders, infatti, avrebbe detto lo scorso anno che una donna non avrebbe vinto le presidenziali del 2020. I due non si sarebbero nemmeno stretti la mano alla fine del dibattito, segno di una situazione tesa, con entrambi in corsa per le presidenziali.

Sanders ha smentito di aver detto che una donna non avrebbe mai potuto vincere le presidenziali del 2020, ma Elizabeth Warren ha rivendicato di aver vinto in ogni elezione alla quale ha partecipato, “a differenza di Sanders”. L’esponente democratico ha spiegato che nel 2016 Hillary Clinton ha ottenuto la maggioranza del voto popolare.

Tra i temi affrontati c’era quello sul Medio Oriente e sulla possibilità di ritiro delle truppe americane. Tutti i candidati si sono ritrovati d’accordo sull’evitare “guerre senza fine”, con Sanders che è andato all’attacco di Biden sulla guerra in Iraq, mentre quest’ultimo ha spiegato come lui sia il candidato migliore per gestire la crisi geopolitica che è nata negli ultimi mesi, rivendicando il suo ruolo come vicepresidente nell’amministrazione Obama.