Nuovo digitale terrestre, ecco come controllare se la TV è abilitata

Sono stati pubblicati i nuovi canali di test sul digitale terrestre per verificare se la TV è abilitata al cambio di trasmissione dati che avverrà nei prossimi mesi. I numeri dei canali nei quali si può verificare la compatibilità con i nuovi sistemi sono il 100 ed il 200, dove dovrebbe apparire la scritta “Test HEVC Main10“. La compatibilità è con i nuovi sistemi Dvb-T2, che diventerà obbligatoria da giugno 2022.

Il canale 200 è già attivo e mostra la scritta legata al nuovo formato HEVC, un modo di comprimere i file più ottimizzato e per questo consentirà una trasmissione dei dati ad alta qualità, mentenendo la stessa banda che si utilizza oggi per visionare i canali TV. Se al canale 200 vedete la scritta di test, allora non sarà necessario cambiare la TV quando ci sarà lo scatto a giugno 2022 al nuovo formato. In alternativa potrà essere necessario acquistare un decoder abilitato, oppure cambiare la TV.