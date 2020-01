Terremoto a Catanzaro, forte scossa: gente in strada

Una forte scossa di terremoto ha colpito la zona di Catanzaro, con un’intensità di magnitudo 4.0, creando panico tra la popolazione locale. Al momento non si segnalano danni o feriti. L’istituto di Geofisica e Vulcanologia ha pubblicato i dati in riferimento alla scossa, che è stata rilevata nel comune di Albi, in provincia di Catanzaro, con una profondità di 8 chilometri ed una distanza di 6 chilometri dal centro abitativo.

La Protezione civile per ora non ha lanciato allarmi alla popolazione, con danni per ora non segnalati dai cittadini. Non sono attese per ora nuove scosse di terremoto.