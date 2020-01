Boeing, nuovi problemi sul 737 MAX

Sono stati rilevati nuovi problemi sull’aereo Boeing 737 MAX, già al centro delle polemiche per la vicenda legata al software anti-stallo, che ha causato alcuni incidenti mortali negli ultimi anni. La compagnia americana ha avuto notevoli perdite in seguito al problema dell’anti-stallo, a causa della mancanza di alcune vendite già predisposte di quel modello. Ora è spuntato un ulteriore problema, durante una fase di revisione, effettuata dalla stessa Boeing.

“Siamo al lavoro per effettuare le modifiche del caso e stiamo in contatto con la Federal Administration Aviation”, questa la nota ufficiale della compagnia aerea. Secondo quanto comunicato il problema sarebbe di natura software: si presenta quando l’aereo è in accensione e si deve occupare del controllo degli altri sistemi. Questo problema potrebbe ritardare la messa in volo del Boeing 737 MAX, che è a terra da quasi un anno. Per ora non c’è una data nella quale sarà dato il via libera per il ritorno ad operare a livello internazionale.