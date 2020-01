Sondaggi politici oggi 18 gennaio: cala ancora il M5S

Da quanto emerge dai sondaggi politici di oggi 18 gennaio realizzati da Index Research per la trasmissione Piazzapulita su La7, le forze di maggioranza restano stabili, con un calo del M5S ed una relativa crescita di PD e Italia Viva. Crescita anche per la Lega.

Lega oltre il 31%, M5S verso il 15%

Questa settimana la Lega è cresciuta di due decimali, arrivando al 31,5%, mentre il Movimento 5 Stelle scendo sotto il 16% e perde altri due decimali, in un mese difficile dovuto alle scissioni dei dissidenti, come la vicenda legata a Gianluigi Paragone, espulso per il non voto alla legge di Bilancio. Si confermano gli ultimi sondaggi politici del 2020, che vedono la Lega in trend positivo dopo le vacanze natalizie, come anche il PD. Tra pochi giorni ci saranno le attese elezioni regionali in Emilia-Romagna, dove la candidata del centrodestra, Lucia Borgonzoni, ha guadagnato dei punti dal mese di dicembre sul governatore uscente, Stefano Bonaccini.

16 GEN 9 GEN DIFF Lega 31,5 31,3 +0,2 PD 18,9 18,8 +0,1 M5S 15,8 16,0 -0,2 Fratelli d’Italia 10,5 10,5 = Forza Italia 6,6 6,7 -0,1 Italia Viva 4,4 4,3 +0,1 Azione 2,1 2,0 +0,1 La Sinistra 2,8 2,9 -0,1 Più Europa 1,6 1,6 = Europa Verde 2,0 2,1 -0,1 Cambiamo! 0,9 1,0 -0,1 Altri 2,9 2,8 +0,1

Nei partiti di maggioranza c’è un aumento di un decimale per il PD e per Italia Viva, che si attestano rispettivamente al 18,9% ed al 4,4%. Rimane stabile Fratelli d’Italia, in doppia cifra da alcune settimane al 10,5%, mentre calo per Forza Italia al 6,6%. Sale Azione di Carlo Calenda di un decimale, al 2,1%, mentre Cambiamo! di Giovanni Toti è in calo sotto il punto percentuale.

La maggioranza degli elettori rimane tra gli indecisi ed il non voto, al 37,6%, in linea con le ultime elezioni politiche, che hanno visto un’affluenza intorno al 75%.