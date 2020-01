Whatsapp Down, impossibile inviare video e messaggi audio

In tutto il mondo si è evidenziato un problema tecnico al noto servizio di messaggistica Whatsapp, che rende impossibile inviare messaggi audio o video. La nota applicazione è in mano a Facebook, che ne gestisce anche i server, non sono stati resi noti i motivi che hanno portato a questo inconveniente.

Nelle prossime ore sono attese comunicazioni ufficiali da parte di Facebook per capire meglio l’accaduto. Non è la prima volta che i server di Facebook si bloccano in questo modo, con Instagram e Facebook che sono gestiti dalla stessa società.