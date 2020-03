Coronavirus, Zaia chiede leggi per tracciamenti dei cellulari

Il Governatore del Veneto, Luca Zaia, ha chiesto il tracciamento di tutti gli spostamenti tramite smartphone, come sta avvenendo in altri Paesi, su tutti la Corea del Sud. Il presidente della Regione ha spiegato che ci sarebbero già i contatti ed i mezzi per iniziare questa operazione, ma servono delle leggi che permettano l’accumulo e l’utilizzo dei dati personali sulla posizione degli smartphone. In Italia i casi negli ultimi giorni sono in netto aumento rispetto alle prime settimane (qui il resoconto di oggi).

Il metodo

Come è stato effettuato in Corea del Sud, utilizzando i sensori degli smartphone sulla geolocalizzazione è possibile effettuare una mappa dei contagi ed evitare che alcune persone positive possano andare a contagiare tante altre persone. Vengono ricostruiti i contatti delle persone positive, per poi avvertire tramite smartphone chi si è trovato vicino ad una persona risultata positiva. Il metodo ha dato dei frutti in Corea del Sud, dove non ci sono stati lockdown di alcun tipo ed i casi sono in diminuzione.

Operatori telefonici pronti

C’è l’ok degli operatori telefonici ad un’operazione di questo tipo, con la possibilità di mettere online i dati personali sulla geolocalizzazione di tutti i cittadini, pur mantenendo comunque le disposizioni in tema di privacy, come richiesto dalla normativa europea GDPR.