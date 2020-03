Germania, atteso discorso della Merkel alle 19.20: è il primo in 15 anni

È atteso alle ore 19.20 locali il discorso alla Nazione della cancelliera tedesca Angela Merkel, il primo “straordinario” e non pianificato in 15 anni di mandato. Il tema trattato sarà legato al coronavirus, con l’emergenza da contagio che è arrivato in tutta Europa, in particolare in Italia, Francia e Spagna.

In Germania per ora le morti accertate da coronavirus sono meno rispetto agli altri Paesi, mentre i casi positivi superano le 5mila unità. Secondo quanto riportato dai media locali, non sarebbero attese nuove restrizioni, ma un rimando a rispettare le norme attuali sulla distanza e sull’attenzione alle fake news, che stanno avanzando nelle ultime ore.