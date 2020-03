Joe Biden ha vinto anche il terzo “Super Tuesday”, che vedeva impegnati i due candidati in Floria, Illinois ed Arizona. Ci sono alcuni Stati che hanno preferito rinviare le primarie democratiche, come l’Ohio, a causa dell’epidemia da coronavirus che sta avanzando negli Stati Uniti. Biden è riuscito a vincere con un margine di 40 punti in Florida, 62% contro il 22% di Bernie Sanders; in Illinois con un distacco di 25 punti (60% a 35%); in Arizona di 10 punti.

Il vantaggio sui delegati ora aumento per Joe Biden, chiaramente il favorito per la nomination finale. L’ex vicepresidente di Barack Obama ha superato la soglia dei mille delegati, arrivando a 1143, contro i 856 di Bernie Sanders.

“Ora è il tempo di unire il Paese”

Queste le parole di Joe Biden dopo la chiusura dei seggi, chiedendo unità anche al suo sfidante, Bernie Sanders, al quale ha chiesto di unirsi nella lotta contro Donald Trump. Ora bisognerà vedere cosa deciderà Bernie Sanders, con il partito che vorrebbe un suo ritiro, per evitare un epilogo simile al 2016, quando la campagna elettorale del senatore venne poi utilizzata anche da Donald Trump contro Hillary Clinton.