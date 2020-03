Napoli, 249 medici in malattia all’ospedale Cardarelli: polemiche

Sono 249 i medici in malattia all’ospedale Cardarelli di Napoli, una situazione che ha generato polemiche in tutta Italia, con l’intervento anche del ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, che ha chiesto chiarezza sulla vicenda. Sono stati ridefiniti dall’opinione pubblica i “furbetti” del coronavirus, perché in malattia per evitare di essere al lavoro, come fanno i loro colleghi. Questo potrebbe portare anche ad un “assenteismo” di massa, se altri medici volessero seguire la stessa strada.

La notizia è stata resa pubblica da Ciro Mauro, il direttore del dipartimento Emergenze: “Ci sono medici in prima linea ed altri che si nascondono dietro un certificato medico, lasciando gli altri a lavorare”.

De Magistris: “Vigliacchi”

Il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, ha rilasciato delle dichiarazioni su questa polemica: “Sono dei vigliacchi, devono essere licenziati”, ha detto sui social network.