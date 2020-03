Usa, smentito il ritiro di Bernie Sanders dalle primarie

Bernie Sanders si è ritirato dalle primarie democratiche negli Stati Uniti. La decisione era attesa, dopo che in mattinata, ora italiana, lo staff del senatore aveva comunicato la volontà di fare chiarezza all’interno della sua campagna elettorale. Questa decisione arriva dopo la sconfitta del terzo “Super Tuesday” della serata di ieri, dove Joe Biden è riuscito a vincere in tutti e tre gli Stati dove si votava, aumentando il distacco in termini di delegati.

BERNIE SANDERS TO SUSPEND PRESIDENTIAL CAMPAIGN: AXIOS — *Walter Bloomberg (@DeItaOne) March 18, 2020

A questo punto Joe Biden diventa il candidato ufficiale nella corsa alle presidenziali 2020, che si terranno il prossimo novembre. Donald Trump aveva già ottenuto la candidatura dei repubblicani, non avendo sostanzialmente sfidanti e puntando alla riconferma.

L’emergenza coronavirus potrebbe influire molto sulla campagna elettorale per le presidenziali, non solo per quanto riguarda le limitazioni sui comizi, ma anche per la gestione da parte del presidente Trump, che inizialmente aveva sottostimato l’allerta.

AGGIORNAMENTO

Il capo dello staff della comunicazione di Sanders, Mike Casca, ha smentito la notizia data dall’agenzia Axios. Il senatore avrebbe sospeso la sua campagna pubblicitaria su Facebook e questo in passato era stato il primo segnale di un ritiro, questa la posizione ribadita da Axios. Ora si attendono comunicazioni ufficiali da parte di Bernie Sanders, che potrebbe pubblicare una nota più tardi.