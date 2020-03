Australia e Nuova Zelanda chiudono le frontiere ai non residenti

L’Australia ha chiuso le frontiere ai non australiani ed anche la Nuova Zelanda ha preso una decisione simile per fronteggiare la crisi da coronavirus. Si tratta di una decisione storica, che non era stata mai presa dal governo australiano ed è stata annunciata dal premier Scott Morrison. “Ci sarà un divieto di viaggio per tutti i cittadini non residenti in Australia, sarà in vigore dalle 21 della giornata di domani”, queste le parole del primo ministro, che ha spiegato la decisione presa, per arginare gli arrivi da Covid-19, dopo che i casi di contagio sono aumentati di molto in Europa.

In Australia sono morte sei persone, un trend più limitato rispetto ai numeri europei ed anche degli Stati Uniti. I casi riscontrati in totale sono 565. Le scuole rimangono aperte nel paese, ma molti locali e negozi sono stati chiusi, mentre per chi arriva nel Paese era previsto fino a ieri il test del tampone da coronavirus. In Nuova Zelanda sono state prese misure analoghe, non sarà possibile entrare nel Paese se non per i residenti.