Coronavirus, a Bergamo mancano medici e strumenti di ventilazione

L’ospedale di Bergamo ha lanciato l’appello per ricevere nuovo personale sanitario in modo da poter affrontare l’emergenza da coronavirus. Mancano medici, infermieri, strumenti di ventilazione e di protezione individuale, come le mascherine. L’appello arriva dal Dipartimento di Medicina dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, con le dichiarazioni di Stefano Fagiuoli, che ha il ruolo di direttore. Il video è stato pubblicato sui profili social dell’azienda ospedaliera, dove si fa riferimento ad una mancanza di personale sanitario: “Non sappiamo quando finirà la pandemia, rimanete a casa”, queste le parole di Fagiuoli alla popolazione. I casi da contagio sono in aumento nella serata di ieri, con il bollettino della Protezione Civile che ha visto alzare il numero di decessi a quasi 3mila.

Oltre 2mila medici contagiati

Di fianco a questo appello c’è il dato del personale sanitario contagiato, pari ad oltre 2mila medici, una cifra considerevole, se si pensa che in totale i positivi in Italia sono 35mila. È stato stimato che l’8% dei contagiati è composto dal personale sanitario che ha preso parte all’emergena. Questo dato è preoccupante, se si pensa che il numero iniziale di mascherini e dispositivi di protezione era superiore a quello attualmente a disposizione, dopo due settimane di emergenza.