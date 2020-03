Borse, Piazza Affari apre in rialzo, positive anche le altre europee

L’annuncio della Bce di acquisto titoli fino a 750 miliardi di euro ha avuto una conseguenza sulle aperture dei titoli, con il Ftse Mib che apre positivo, come anche altre Borse europee. I mercati europei hanno preso in maniera positiva la scelta della Banca centrale di intervenire per l’acquisto di titoli di Stato per tutto il 2020, dopo la giornata in negativo di ieri, che aveva visto Francoforte perdere fino al 6%.

Spread in discesa

Anche il rendimento dei titoli di Stato è in netto calo rispetto alla giornata di ieri, quando aveva raggiunto il 3% e superato quota 300 punti base, sempre grazie all’intervento della Bce.

Apertura Piazza Affari

Milano ha aperto in netto rialzo con il Ftse Mib, che guadagna l’1,95% a 15.407 punti, mentre il Ftse All Share ha guadagnato l’1,98% in apertura.

9.15 – Continua il rialzo

Milano è a +3,6%, mentre Parigi guadagna l’1,4% e Madrid a +2,6%. Negative Londra e Francoforte, che non riscono a ripartire, con la prima che perde lo 0,45% e la seconda lo 0,2%.