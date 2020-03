Coronavirus, code fino a 40 chilometri tra Germania e Polonia

Si segnalano 40 chilometri di coda nel confine tra Germania e Polonia, a causa dei controlli che sono stati introdotti dal governo polacco per fronteggiare il contagio da coronavirus. Nelle foto che sono circolate in rete si vedono lunghe code di tir, che devono aspettare il controllo delle autorità polacche, a differenza della situazione standard, quando il passaggio era consentito senza controlli. Si sono generate code nonostante siano stati aperti anche i varchi non destinati alle merci.

In Polonia la normativa prevede una quarantena di 14 giorni per i cittadini che fanno ritorno in territorio polacco, mentre l’accesso delle merci è consentito, ma previo controllo sanitario, che fa creare delle code.

Pronto l’invio di forze militari

Il Parlamento della Sassonia sta valutando se inviare le forze militari per soccorrere chi è in fila da ore, portando cibo ed acqua. Secondo i media locali la notte scorsa ci sono stati dei volontari che hanno portato alimenti alle persone in coda.